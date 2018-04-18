Концерт ансамбля «Радуга» прошел в Выхине-Жулебине

В отделении социальных коммуникаций и активного долголетия центра «Жулебино» в честь восьмой годовщины образования фольклорного ансамбля народной песни «Радуга» состоялся праздничный концерт, на который были приглашены жители района Выхино-Жулебино старшего поколения. В программе концерта прозвучали популярные русские народные песни.

Почетными гостями данного мероприятия были супружеские пары из числа жителей района Жулебино, отмечающие этой весной 50-летний юбилей совместной жизни. Юбиляров тепло поздравили и вручили им памятные подарки. (вт)