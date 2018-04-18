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«Арт-Субъект» возвращается во Владимир
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«Арт-Субъект» возвращается во Владимир 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
В материале использованы фото с ресурса i.ytimg.com  Во Владимире, 21 апреля, состоится III фестиваль актуального искусства «Арт-Субъект 2018». На сей раз местом проведения фестиваля станут цеха бывшей фабрики музыкальных инструментов, а общая площадь составит 2000 квадратных метров.
В одном пространстве соберутся художники со своими работами, современные электронные музыканты и DJ, любители документального арт-хаусного кино, пройдут лекции и мастер-классы.
Живопись и инсталляции, видео, арт, фотография, музыка и перформансы — все это ждет гостей фестиваля. Планируется, что участие в нем примут творческие люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Самары, Саратова, Сыктывкара и, конечно, Владимира и области.
Многие участники фестиваля — известные в России и за рубежом художники, музыканты, искусствоведы и кураторы, номинанты и лауреаты различных международных российских премий.
Как и в прошлом году, зрителям предстоит выйти за рамки сознания и привычных ощущений через субъективные переживания, восприятие органами чувств новых ощущений, опыт синестезии.
Напомню, что прошлогодний «Арт-Субъект» не все владимирцы восприняли его как фестиваль культуры и искусства. Многих смутило подвешивание людей на специальных крючках по примеру скотобойни, непонятная музыка и живопись.
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