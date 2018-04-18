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Духовная музыка прозвучит в Петровском парке
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Духовная музыка прозвучит в Петровском парке 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Певческая школа при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке организует концерт Академического мужского хора МИФИ в православно-просветительском центре на Красноармейской. Поклонников духовной музыки и классики будут ждать 6 мая. Об этом сообщил представитель певческой школы.
— В программе — хоровые произведения, духовная музыка, русская и зарубежная классика, народные песни, — пояснил один из организаторов.
Напомним, Академический мужской хор МИФИ — один из самых известных любительских коллективов России. В нем поют только студенты и выпускники вуза. Коллектив существует более 50 лет.
Начало вечера в 19.00. Вход свободный. Адрес православно-просветительского центра: ул. Красноармейская, д. 2, стр. 4. (мю)
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