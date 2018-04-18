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В Щукине обсудили проблемы современного композиторского творчества
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В Щукине обсудили проблемы современного композиторского творчества 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В Московском государственном институте музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке в районе Щукино состоялся форум «Пространство звука: проблемы современного композиторского творчества».
— Композиторы Валерий Сариев, Глеб Савченко, Григорий Варламов и Алексей Павлючук представили зрителям свои сочинения, а также провели мастер-классы, в которых не только поделились собственными методами работы с учащимися, но и наглядно их продемонстрировали. Кроме того, состоялась творческая встреча с Григорием Варламовым, на которой он рассказал об учебе у Ю. Каспарова и Д. Капырина и о своих сочинениях, — сообщили в пресс-службе института.
После мастер-классов состоялся круглый стол, где все посетители форума имели возможность пообщаться с композиторами и задать вопросы. Было затронуто множество проблем, связанных с методами работы на уроках композиции, форматами конкурсов, учебными пособиями. Кроме того, обсуждались работы участников конкурса.
Вечером этого же дня в концертном зале Дома композиторов состоялся концерт камерной музыки. В нем приняли участие российские музыканты и гости из Испании. (ео)
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