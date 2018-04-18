Концерт органной музыки пройдет в Выхине-Жулебине

Концерт органной музыки «Spring Barocco Time» состоится в детской школе искусств имени Балакирева на Ферганской улице, дом 23 в четверг, 19 апреля. Об этом рассказала специалист пресс-службы школы Екатерина Ремизова.

— Исполнитель — лауреат международных конкурсов, солист Cочинской филармонии Владимир Королевский. Прозвучат произведения Иоганна Баха, Дитриха Букстехуде, Николауса Брунса и Георга Бема, — уточнила она.

Начало концерта в 19.00. Вход свободный.

Отметим, что на сегодняшний день Владимир Королевский является одним из самых известных молодых талантливых органистов России. (вт)