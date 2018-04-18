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Концерт органной музыки пройдет в Выхине-Жулебине
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Концерт органной музыки пройдет в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Концерт органной музыки «Spring Barocco Time» состоится в детской школе искусств имени Балакирева на Ферганской улице, дом 23 в четверг, 19 апреля. Об этом рассказала специалист пресс-службы школы Екатерина Ремизова.
— Исполнитель — лауреат международных конкурсов, солист Cочинской филармонии Владимир Королевский. Прозвучат произведения Иоганна Баха, Дитриха Букстехуде, Николауса Брунса и Георга Бема, — уточнила она.
Начало концерта в 19.00. Вход свободный.
Отметим, что на сегодняшний день Владимир Королевский является одним из самых известных молодых талантливых органистов России. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
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