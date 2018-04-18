«Вредная привычка — девочка моя»: пермяк Владимир Селиванов снялся в клипе с участницей шоу «Холостяк»

В песне Селиванов сравнивает любовь к девушке с вредной привычкой: «Все говорят „бросай“, а я не бросаю».

— Наконец-то состоялась долгожданная премьера песни «Вредная привычка», — рассказал своим подписчикам в соцсети Селиванов. — Пока эта песня вместе с клипом эксклюзивно вышла во «Вконтакте». А какое радио поддержало бы такой формат?

В клипе Дарья Клюкина преимущественно спит или ходит по магазинам, пока герой Владимира Селиванова зарабатывает деньги и покупает ей обручальное кольцо.

— Надо было жену в клип брать, — советовали Владимиру поклонники.

Дарья Клюкина — модель и актриса из Свердловской области. Девушке 23 года. Она уже успела сняться в сериале «Улица» и двух сезонах шоу «Холостяк».

Владимир Селиванов, который играет Вована в сериале «Реальные пацаны», уже несколько лет живет и работает в Москве. Последние годы параллельно с работой в кино и театре занялся музыкой. Участвовал в шоу «Минута славы», где представил две песни вместе с группой «Раен».