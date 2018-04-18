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В Екатеринбург возвращается «Морская»
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В Екатеринбург возвращается «Морская» 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге группа «Мумий Тролль» большим концертом отметит 20-летия своего первого альбома «Морская», ставшим путеводной звездой для музыкантов из Владивостока.
Именно с «Морской» в 1996 году все началось — страна узнала и полюбила группу «Мумий Тролль» и незабываемый голос Ильи Лагутенко. Диск стал одним из самых продаваемых российских альбомов, и его тираж превысил несколько миллионов копий, что стало беспрецедентным случаем в истории независимого русского рока.
«К юбилею «Морской» мы подготовили для слушателей приятные подарки: от уникального переиздания виниловой пластинки с оригинальной мастер-пленки до специальной «морской» атрибутики. В концертную программу, кроме песен из «Морской», войдет по песне с каждого из последующих альбомов «Мумий Тролля», а также предусмотрены премьеры песен из нового альбома «Восток Х Северозапад», записанного в Лос-Анджелесе», — рассказывает фронтмен команды Илья Лагутенко.
Как правило, концерты «Мумий Тролля» — это мощный заряд позитивной энергетики и положительных эмоций. При этом в последние года команда не часто радует своих поклонников гастрольными турами, поэтому выступление «Мумий Тролля» — один из самых ожидаемых концертов этого года.
Совет от «АиФ-Урал»: обязательно переслушайте альбом «Морская» прямо сейчас и перед концертом, чтобы в один голос с Ильей Лагутенко исполнить эти песни. Концерт группы «Мумий Тролль» состоится 29 апреля на площадке КРК «Уралец». Начало — в 19.00.
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