В Екатеринбург возвращается «Морская»

В Екатеринбурге группа «Мумий Тролль» большим концертом отметит 20-летия своего первого альбома «Морская», ставшим путеводной звездой для музыкантов из Владивостока.

Именно с «Морской» в 1996 году все началось — страна узнала и полюбила группу «Мумий Тролль» и незабываемый голос Ильи Лагутенко . Диск стал одним из самых продаваемых российских альбомов, и его тираж превысил несколько миллионов копий, что стало беспрецедентным случаем в истории независимого русского рока.

«К юбилею «Морской» мы подготовили для слушателей приятные подарки: от уникального переиздания виниловой пластинки с оригинальной мастер-пленки до специальной «морской» атрибутики. В концертную программу, кроме песен из «Морской», войдет по песне с каждого из последующих альбомов «Мумий Тролля», а также предусмотрены премьеры песен из нового альбома «Восток Х Северозапад», записанного в Лос-Анджелесе», — рассказывает фронтмен команды Илья Лагутенко.

Как правило, концерты «Мумий Тролля» — это мощный заряд позитивной энергетики и положительных эмоций. При этом в последние года команда не часто радует своих поклонников гастрольными турами, поэтому выступление «Мумий Тролля» — один из самых ожидаемых концертов этого года.