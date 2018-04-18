Концерт «Великолепное трио» пройдет в Северном Тушине

Дом культуры «Алые паруса» приглашает на 22 апреля в 17.00 на концерт «Великолепное трио». Здесь можно будет послушать музыку Моцарта, Бетховена, Брамса, Шуберта и Дворжака.

— Все композиции прозвучат в исполнении трио «Maestro Classic», в состав которого входят лауреаты Международных музыкальных конкурсов: пианистка Людмила Шевелёва, виолончелист Максим Золотаренко и артист оркестра Большого театра России Николай Агеев , — рассказали в администрации дома культуры.

Адрес ДК «Алые паруса»: ул. Свободы, 91. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация: gbuk-g-moskvy-domkultury.timepad.ru/event/699877.