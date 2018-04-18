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Во Дворце творчества на Шкулева состоятся отчетные концерты
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Во Дворце творчества на Шкулева состоятся отчетные концерты 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Отчетные концерты коллективов Дворца творчества имени Гайдара, который расположен в районе Текстильщики, стартуют на этой неделе. Первый концерт состоится в пятницу, 20 апреля. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко.
— Приглашаем всех желающих в наш концертный зал. Мы гарантируем, что вы получите удовольствие от концертов, а нашим маленьким артистам не помешает поддержка в виде аплодисментов, — добавила Анна Бондаренко.
Так, первый концерт проведет хореографический коллектив «Лукошко». Начало в 19.00. Более подробную информацию о расписании концертов можно получить на сайте Дворца творчества http://dpgaidar.mskobr.ru.
Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара находится по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
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