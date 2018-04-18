Эпатажная группа «АукцЫон» станет хэдлайнером «Усадьбы Jazz» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в этом году в шестой раз пройдёт музыкальный фестиваль «Усадьба Jazz». На этот раз в Харитоновском парке выступят более двадцати российских и зарубежных артистов, а хэдлайнером станет группа «АукцЫон».

Как сообщают организаторы, фестиваль будет идти в течение всего дня. Музыканты выступят в направлениях jazz, funk, world music, acid-jazz, lounge, jazz-rock, blues и других.

— Группа «АукцЫон» уже 40 лет экспериментирует с музыкальными жанрами: новая волна, пост-панк и джаз в его свободных проявлениях. На их счету сложные импровизационные композиции и настоящие народные хиты, которые исполняются хором на каждом концерте, — пишут организаторы.

Имена других артистов пока держат в секрете. Но, судя по тому, что у московской «Усадьбы Jazz» в этом году 15-летие, так что для всех городов, в которых пройдёт фестиваль, планируют подготовить что-то особенное.

Сейчас известно, что для посетителей будет работать jazz-market с украшениями и сувенирами, фуд-корт с ресторанным двориком, уличными палатками и необычными фуд-стартапами, развлекательные и лаундж-зоны, мастер-классы и многое другое. Сегодня открыта предпродажа билетов, первые 100 штук можно купить по 1000 рублей.

В прошлом году фестиваль проходил в Екатеринбурге под знаком экологии. Выступили внучка легендарного барда Юрия Визбора Варвара Визбор , зажигательные грузины Mgzavrebi, джазовое трио из Колубмии и другие менее популярные музыканты. А в 2016 году хэдлайнером была московская синти-поп-группа Tesla Boy.