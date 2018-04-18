Коллектив «Околица» выступит в Московском

Фото: администрация ДК «Московский»

Ведущий творческий коллектив города Москвы, русский народный хор «Околица» 18 апреля проведет отчетный концерт «Жить без песни нам нельзя».

— Это мероприятие завершит текущий творческий сезон. Мы подготовили для выступления традиционные русские и казачьи песни. Во втором блоке концерта будет несколько новинок в специальной аранжировке для хора, — рассказал руководитель «Околицы» Владимир Давыдов

Коллектив состоит из 15 человек, которые являются лауреатами и участниками различных конкурсов и фестивалей.

Праздничное мероприятие начнется в 19:00 в Большом зале Дворца культуры «Московский». Вход свободный.