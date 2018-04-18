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Коллектив «Околица» выступит в Московском
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Коллектив «Околица» выступит в Московском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация ДК «Московский»
Ведущий творческий коллектив города Москвы, русский народный хор «Околица» 18 апреля проведет отчетный концерт «Жить без песни нам нельзя».
— Это мероприятие завершит текущий творческий сезон. Мы подготовили для выступления традиционные русские и казачьи песни. Во втором блоке концерта будет несколько новинок в специальной аранжировке для хора, — рассказал руководитель «Околицы» Владимир Давыдов.
Коллектив состоит из 15 человек, которые являются лауреатами и участниками различных конкурсов и фестивалей.
Праздничное мероприятие начнется в 19:00 в Большом зале Дворца культуры «Московский». Вход свободный.
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