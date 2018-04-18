Александр Зацепин: Сейчас музыкантом можно быть только самым первым

Композитор, народный артист РФ Александр Зацепин в интервью «МИР 24» рассказал, что в современном мире творческие профессии требуют от человека быть самым первым в своей области, иначе успех может и не придти.

«Сейчас музыкантом можно быть только самым первым, а иначе ты уже будешь собирать милостыню, как говорится. Раньше мы не думали об этом, ведь не было безработицы. Родители мне не запрещали заниматься музыкой. Если лежит душа, то пожалуйста», — сказал Александр Зацепин.

По мнению композитора, секрет его успеха заключается в слушателях. Именно народ, считает Зацепин, решает, какие песни будут популярными, а какие нет.

«Сложно предсказывать, какие песни станут популярными. Все решает народ. Мне казалось, что два-три года покрутили фильмы и песни и хватит. А получилось, что до сих пор тянется», — сказал музыкант.

В программе «Достучаться до звезды» 21 апреля в 0:20 на телеканале «МИР» расскажем, где композитор ищет вдохновение.

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