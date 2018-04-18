Ещё
Спектакль «Внимание, мотор!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спектакль «Внимание, мотор!» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Тех, кто мечтает оказаться на съемочной площадке и своими глазами увидеть, как снимается настоящее кино, ждет музыкальный спектакль «Внимание, мотор!».
Это история отечественного кинематографа в песнях, без которых нельзя себе представить любимые фильмы.
На советских фильмах выросло не одно поколение: их смотрели бабушки и дедушки, мамы и папы нынешних родителей.
У современных детей огромный выбор кино и мультиков, но крайне важно познакомить их с миром советской киноклассики. Пусть эти фильмы не такие зрелищные, в них нет 3D-эффектов и компьютерной графики, но в них есть самое главное — душа, доброта и искренность.
Знакомые песни в исполнении юных артистов — это то, что понравится и взрослым, и детям.
Ezhikezhik.ru: последние новости
Культурный центр им.Астахова Куда поехать с детьми на майские праздники: 8 городов вокруг Москвы Конкурсный набор в Московский детский театр эстрады
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Секс по-настоящему в кино32
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение