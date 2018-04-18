Концерт авторской песни пройдет в Косино-Ухтомском

Очередной камерный концерт-квартирник пройдет под эгидой Молодежной палаты Косино-Ухтомского. К участию в мероприятии, которое состоится 22 апреля, приглашены все желающие. Концерт пройдет на площадке Молодежного центра «PROдвижение».

Нужно отметить, что в мартовском концерте-квартирнике, которые прошел ДТДиМ «Восточный» на Рудневке, приняли участие много талантливых бардов.

В рамках мероприятия звучали песни под гитару, стихотворения собственного сочинения, а также известных бардов и знаменитых поэтов. Концерт прошел в душевной обстановке. Участники не только показывали свое мастерство, но и рассказывали интересные и забавные случаи из жизни.

«Квартирник» настолько понравился его организаторам и исполнителям, что его решили повторить, а, возможно, сделать регулярным.

Так, в субботу в Центре «PROдвижение» будут ждать участников концерта — как постоянных, так и новых. Тема, объявленная организаторами, — «Музыка из художественных и мультипликационных фильмов». Отмечается, что, если кто-то выразит желание показать собственное видение этой темы и исполнить свое произведение, это только приветствуется.

Участникам-исполнителям нужно заполнить форму.

Дополнительные вопросы можно задать здесь.

Мероприятие состоится 22 апреля в 14.30 в Молодежном центре «PROдвижение» по адресу: ул. Рудневка, д. 23.