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Концерт авторской песни пройдет в Косино-Ухтомском
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Концерт авторской песни пройдет в Косино-Ухтомском 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Очередной камерный концерт-квартирник пройдет под эгидой Молодежной палаты Косино-Ухтомского. К участию в мероприятии, которое состоится 22 апреля, приглашены все желающие. Концерт пройдет на площадке Молодежного центра «PROдвижение».
Нужно отметить, что в мартовском концерте-квартирнике, которые прошел ДТДиМ «Восточный» на Рудневке, приняли участие много талантливых бардов.
В рамках мероприятия звучали песни под гитару, стихотворения собственного сочинения, а также известных бардов и знаменитых поэтов. Концерт прошел в душевной обстановке. Участники не только показывали свое мастерство, но и рассказывали интересные и забавные случаи из жизни.
«Квартирник» настолько понравился его организаторам и исполнителям, что его решили повторить, а, возможно, сделать регулярным.
Так, в субботу в Центре «PROдвижение» будут ждать участников концерта — как постоянных, так и новых. Тема, объявленная организаторами, — «Музыка из художественных и мультипликационных фильмов». Отмечается, что, если кто-то выразит желание показать собственное видение этой темы и исполнить свое произведение, это только приветствуется.
Участникам-исполнителям нужно заполнить форму.
Дополнительные вопросы можно задать здесь.
Мероприятие состоится 22 апреля в 14.30 в Молодежном центре «PROдвижение» по адресу: ул. Рудневка, д. 23.
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