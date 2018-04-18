Премьера оперы «Енуфа» пройдёт в Москве 21 апреля

Премьера оперы «Енуфа» Леоша Яначека пройдёт в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко 21 апреля, сообщает газета «Известия»

Произведение исполнят на русском языке.

Действие спектакля разворачивается в моравском поселении. Главная героиня — девушка Енуфа, родившая внебрачного ребёнка своему возлюбленному, который впоследствии оставил её.