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Премьера оперы «Енуфа» пройдёт в Москве 21 апреля
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Премьера оперы «Енуфа» пройдёт в Москве 21 апреля 

RT на русском 25 минут назад
Премьера оперы «Енуфа» Леоша Яначека пройдёт в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко 21 апреля, сообщает газета «Известия».
Произведение исполнят на русском языке.
«Енуфа» — самая популярная опера Яначека, но в Москве её не ставили почти 60 лет. Над новым спектаклем работали дирижёр Евгений Бражник, режиссёр Александр Титель, сценограф Владимир Арефьев.
Действие спектакля разворачивается в моравском поселении. Главная героиня — девушка Енуфа, родившая внебрачного ребёнка своему возлюбленному, который впоследствии оставил её.
Ранее «Утро.ру» сообщало о Неделе старинной оперы в Москве.
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