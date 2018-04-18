Премьера оперы «Енуфа» пройдёт в Москве 21 апреля 

Премьера оперы «Енуфа» Леоша Яначека пройдёт в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко 21 апреля, сообщает газета «Известия».
Произведение исполнят на русском языке.
«Енуфа» — самая популярная опера Яначека, но в Москве её не ставили почти 60 лет. Над новым спектаклем работали дирижёр Евгений Бражник, режиссёр Александр Титель, сценограф Владимир Арефьев.
Действие спектакля разворачивается в моравском поселении. Главная героиня — девушка Енуфа, родившая внебрачного ребёнка своему возлюбленному, который впоследствии оставил её.
Ранее «Утро.ру» сообщало о Неделе старинной оперы в Москве.