Шоу-проект «Площадь Согласия». 18 апреля 

УЧАСТНИКИ
Группа Adam Jou Дмитрий ЧЕТВЕРГОВ — гитарист-виртуоз, композитор и аранжировщик, саунд-продюсер, актёр
Константин КОРСАКОВ — глава образовательного проекта Backstage Secrets для продюсеров и микс инженеров, основатель компании Pantheon production, которая объединяет ведущих продюсеров мира
Марина КАЛИНИЧЕНКО — музыкант, композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер, генеральный директор продюсерского центра «Я артист»
Игорь САНДЛЕР — музыкант, продюсер, актер, радиоведущий, шоумен, композитор, аранжировщик, Заслуженный работник промышленности и Заслуженный работник культуры Российской федерации (единственный в России один человек с двумя разными званиями)