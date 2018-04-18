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В «Салюте» пройдет концерт, посвященный памяти Анны Герман
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В «Салюте» пройдет концерт, посвященный памяти Анны Герман 

Префектура СЗАО города Москвы 57 минут назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Культурном центре «Салют» в пятницу, 20 апреля, состоится концерт «Весна любви», посвященный памяти Анны Герман. Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.
— Композиции из репертуара Анны Герман исполнит лауреат международных конкурсов Наталья Осадчая, которая подарила новую жизнь незабываемым и любимым всеми песням польской певицы, — рассказала Татьяна Кучеренко.
Концерт пройдет по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало в 19.00. Вход свободный. Ограничение по возрасту 6+.
Герман известна как исполнительница песен на разных языках мира, в первую очередь на русском и польском. Она лауреат множества национальных и международных фестивалей, в том числе в Монте-Карло, Сан-Ремо, Неаполе, Виареджо, Каннах, Сопоте.
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