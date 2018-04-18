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Воспитанники танцевальной студии «Жемчужины» выступят с отчетным концертом в «Хорошеве»
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Воспитанники танцевальной студии «Жемчужины» выступят с отчетным концертом в «Хорошеве» 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Танцевально-акробатическая студия «Жемчужины» в субботу, 28 апреля, даст отчетный концерт во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево».
— В студии «Жемчужины» под руководством педагога Евгении Щемелевой занимаются дети от 4 до 18 лет и взрослые. Занятия помогают формировать осанку, выработать смелость, гибкость, ловкость. Воспитанники регулярно участвуют в отчетных концертах, выступают на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях, — отметили в пресс-службе Дворца творчества.
Начало концерта в 18.00, вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1 (большой зал).
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