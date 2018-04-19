Объявлены номинанты «Премии Муз-ТВ» 

18 апреля состоялся гала-ужин «Премии Муз-ТВ 2018. Трансформация», которая в этом году пройдет в шестнадцатый раз. На мероприятии представили номинантов грядущей церемонии награждения, объявили вторую пару ведущих, а также дали старт зрительскому голосованию и голосованию академиков.
Список номинантов в этом году значительно омолодился. Так, в категории «Лучший исполнитель» впервые оказались Егор Крид, Alekseev и Monatik, также в ряды потенциальных победителей вошли группа MBAND, певица Ханна, Burito, Елена Темникова, Ольга Бузова и другие. Лидерами по количеству номинаций стали Дима Билан и Сергей Лазарев — их имена представлены сразу в 5 категориях. По 3 номинации оказались в активе представительниц прекрасного пола — Ани Лорак и LOBODA. На звание «Прорыв года» претендуют исполнитель хита «Улети» репер T-Fest, артист лейбла Black Star Миша Марвин, экс-солистка дуэта «Потап и Настя».
Полный список номинантов «Премии Муз-ТВ 2018. Трансформация»:
«Лучшее видео»: Ани Лорак — «Новый бывший», Дима Билан — «Держи», Егор Крид feat. MOLLY — «Если ты меня не любишь», Сергей Лазарев — «Так красиво», Полина Гагарина — «Обезоружена», Филипп Киркоров feat. Тимати — «Последняя весна»
«Лучшая песня»: Burito — «По волнам», Баста — «Сансара», Дима Билан — «Держи», Сергей Лазарев — «Так красиво», Элджей feat. Feduk — «Розовое вино»
«Прорыв года»: Feduk, NK (Настя Каменских), T-Fest, Лена Темникова, Миша Марвин, Элджей
«Лучшая поп-группа»: IOWA, Artik & Asti, A'Studio, SEREBRO, «Время и Стекло», «Руки Вверх!»
«Лучший дуэт»: Emin feat. A'Studio — «Если ты рядом», Дима Билан feat. Сергей Лазарев — «Прости меня», Егор Крид feat. MOLLY — «Если ты меня не любишь», Максим Фадеев и Григорий Лепс — «Орлы или вороны», МОТ и Ани Лорак — «Сопрано»
«Лучший альбом»: LOBODA — H2Lo, Время и Стекло — «Обратный отсчет», Дима Билан — «Эгоист», МОТ — «Добрая музыка клавиш», Сергей Лазарев — «В ЭпицеNтре»
«Лучшее концертное шоу»: Баста — "Концерт в 360 градусов", A'Studio — 30 лет, Елка -Большой сольный концерт, Руки Вверх! — "21", Тимати — "Поколение".
«Лучший рок-исполнитель»: «Ленинград», «Би-2», Диана Арбенина и гр. «Ночные снайперы», «Мумий Тролль», Наргиз
«Лучший Hip-Hop проект»: Баста, Бьянка, Джиган, Мот, Natan, Тимати
«Лучшее мужское видео»: MBAND — «Правильная девочка», Алексей Воробьев — «Я тебя люблю», Артур Пирожков — «Либо Любовь», «Градусы» — «Выходи за меня», Егор Крид — «Потрачу», Макс Барских — «Моя любовь»
«Лучшее женское видео»: Анна Седокова — «Не твоя вина», Анна Семенович — «Хочу быть с тобой», Зара — «Мир вашему дому», Ольга Бузова — «Мало Половин», Ханна — «Пули», Юлианна Караулова — «Просто так»
«Лучшая исполнительница»: LOBODA, Ани Лорак, Елка, Нюша, Полина Гагарина, Вера Брежнева
«Лучший исполнитель»: Alekseev, Monatik, Григорий Лепс, Дима Билан, Егор Крид, Сергей Лазарев
Ведущими наряду с Лерой Кудрявцевой и Максимом Галкиным станут Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. Для Ксении эта церемония — девятая по счету, для Дмитрия — третья.
18 апреля — официальный старт зрительского голосования и голосования академиков. Народное голосование проходит на официальном сайте мероприятия: premia.muz-tv.ru 8 июня — меньше, чем через два месяца — на церемонии вручения «Премии Муз-ТВ 2018. Трансформация» все звезды и зрители соберутся в «Олимпийском», чтобы первыми узнать имена победителей и своими глазами увидеть шоу мирового уровня. Организаторы готовят много сюрпризов: гости церемонии услышат не только хиты любимых артистов, но и увидят популярных исполнителей в самых неожиданных амплуа — каждый номер станет воплощением настоящей музыкальной «Трансформации»!