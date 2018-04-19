Объявлены номинанты «Премии Муз-ТВ»

18 апреля состоялся гала-ужин «Премии Муз-ТВ 2018. Трансформация», которая в этом году пройдет в шестнадцатый раз. На мероприятии представили номинантов грядущей церемонии награждения, объявили вторую пару ведущих, а также дали старт зрительскому голосованию и голосованию академиков.

Полный список номинантов «Премии Муз-ТВ 2018. Трансформация»:

«Лучшая песня»: Burito — «По волнам», Баста — «Сансара», Дима Билан — «Держи», Сергей Лазарев — «Так красиво», Элджей feat. Feduk — «Розовое вино»

«Лучшая поп-группа»: IOWA, Artik & Asti, A'Studio, SEREBRO, «Время и Стекло», «Руки Вверх!»

«Лучший дуэт»: Emin feat. A'Studio — «Если ты рядом», Дима Билан feat. Сергей Лазарев — «Прости меня», Егор Крид feat. MOLLY — «Если ты меня не любишь», Максим Фадеев Григорий Лепс — «Орлы или вороны», МОТ и Ани Лорак — «Сопрано»

«Лучший альбом»: LOBODA — H2Lo, Время и Стекло — «Обратный отсчет», Дима Билан — «Эгоист», МОТ — «Добрая музыка клавиш», Сергей Лазарев — «В ЭпицеNтре»

«Лучшее концертное шоу»: Баста — "Концерт в 360 градусов", A'Studio — 30 лет, Елка -Большой сольный концерт, Руки Вверх! — "21", Тимати — "Поколение".

«Лучший Hip-Hop проект»: Баста, Бьянка, Джиган, Мот, Natan, Тимати

«Лучший исполнитель»: Alekseev, Monatik, Григорий Лепс, Дима Билан, Егор Крид, Сергей Лазарев

18 апреля — официальный старт зрительского голосования и голосования академиков. Народное голосование проходит на официальном сайте мероприятия: premia.muz-tv.ru 8 июня — меньше, чем через два месяца — на церемонии вручения «Премии Муз-ТВ 2018. Трансформация» все звезды и зрители соберутся в «Олимпийском», чтобы первыми узнать имена победителей и своими глазами увидеть шоу мирового уровня. Организаторы готовят много сюрпризов: гости церемонии услышат не только хиты любимых артистов, но и увидят популярных исполнителей в самых неожиданных амплуа — каждый номер станет воплощением настоящей музыкальной «Трансформации»!