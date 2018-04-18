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Рита Ора рассказала, что одна из песен, которую исполняет Селена Гомес, написана о ней
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Рита Ора рассказала, что одна из песен, которую исполняет Селена Гомес, написана о ней 

Журнал ОК! 1 час назад
Рита Ора выступила на музыкальном фестивале Coachella 2018 вместе с диджеем Kygo. Певица исполнила песню It ain't me, которую в оригинале поет Селена Гомес. В комментарии для AOL Entertainment Рита рассказала, зачем выступала на мероприятии, а также поделилась, что этот трек был написан про нее.
Певица сказала, что она уже пыталась работать с диджеем Kygo, и, несмотря на то, что их дуэт был не очень удачным, он позвонил ей и предложил выступить на фестивале Coachella. По словам Риты, она не могла отказать старому другу, тем более она очень любит и знает эту песню. Оказалось, что слова для трека были написаны той же командой, которая работает с Ритой.
«Хочешь узнать забавную историю про эту песню? Ее написала та же команда, которая пишет тексты для меня. Один из парней, с которым мы то расставались, то сходились, написал эту песню про меня», — добавила Рита, ссылаясь на своего парня Эндрю Уотта.
Напомним, что впервые Рита Ора и Эндрю Уотт были замечены осенью прошлого года. Очень долго пару не видели вместе, но на фестивале Coachella пара была замечена вместе.
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