Маргулис и Романов проведут концерт «Группы выходного дня»

Популярные российские рок-музыканты Алексей Романов Евгений Маргулис дадут концерт 28 апреля в «Вегас Сити Холл». Концерт музыкантов, известных по совместной работе в группе «Воскресение» пройдет под названием «Группа выходного дня».

Как известно, в текущий состав «Воскресения» Маргулис не входит с 2003 года, ранее Евгений играл в группе Романова более 10 лет (суммарно).

Как сообщается в пресс-релизе, на концерте будут исполнены хиты группы «Воскресение» и Евгения Маргулиса, прозвучат песни «Кто виноват», «Дороги наши разошлись», «Шанхай-блюз», «Мой друг лучше всех играет блюз» и другие.

Справка «СП»

Советская и российская рок-группа «Воскресение» существует с 1979 года с перерывом в 1982—1994 годах, в этот период лидер и основатель группы Алексей Романов был осужден за так называемый «левый» концерт. В августе 1983 года арестовали Романова и звукорежиссера Александра Арутюнова . Им инкриминировали незаконную предпринимательскую деятельность. В 2016 году группу «Воскресение» покинул Андрей Сапунов после скандальных гастролей в Симферополе.

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