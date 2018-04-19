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Воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова приняли участие в фестивале «Виват, студент!»
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Воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова приняли участие в фестивале «Виват, студент!» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Виртуозные солисты — суворовцы Артем Коротков (кларнет), Никита Райков (сопрано, альт саксофон) — под гибкий аккомпанемент оркестра демонстрировали высокий исполнительский уровень, сценическую культуру.
С 13 по 15 апреля в концертном зале Российской академии музыки имени Гнесиных прошел IV Всероссийский фестиваль молодежных духовых оркестров «Виват, студент!». В фестивале приняли участие воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова.
Музыкальный фестиваль проводится в целях совершенствования профессиональной подготовки в средних и высших музыкальных учебных заведениях, сохранения и развития творческих связей между музыкальными учебными заведениями, взаимообмена творческими достижениями молодых музыкантов, ознакомления с лучшими образцами классики и оригинальными произведениями для духового оркестра, обновления методик преподавания в области оркестрового исполнительства, привлечения внимания концертных организаций к перспективным коллективам.
В рамках фестиваля 15 апреля прошел круглый стол с участием студентов, преподавателей, ведущих специалистов оркестрового исполнительства и искусства игры на духовых инструментах, на котором поднимались актуальные проблемы исполнительства на духовых музыкальных инструментах.
В фестивале принимали участие коллективы разного исполнительского уровня из разных регионов нашей страны. Среди них Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова; Московский государственный институт культуры; Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова; Российская академия музыки имени Гнесиных; Музыкальное училище имени Гнесиных; Дзержинский музыкальный колледж (Павловский филиал), Нижегородская область; Владимирский областной музыкальный колледж им. А. П. Бородина.
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова открывал заключительный концерт фестиваля «Виват, студент!» Виртуозные солисты — суворовцы Артем Коротков (кларнет), Никита Райков (сопрано, альт саксофон) — под гибкий аккомпанемент оркестра демонстрировали высокий исполнительский уровень, сценическую культуру и получали восторженные аплодисменты слушателей.
По итогам фестиваля, в рамках которого проходил конкурс солистов, воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова стали лауреатами и получили высокую оценку всех членов жюри.
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