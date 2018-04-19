Мюзиклы, битбокс и диджеинг: что нельзя пропустить на фестивале «Московская весна а сappella»

C 27 апреля по 9 мая 2018 года в столице во второй раз пройдет весенний творческий фестиваль «Московская весна а сappella». Главным его событием в этом году станет одноименный международный конкурс акапельного пения: на площадках по всему городу москвичей и туристов каждый день ждут сотни концертов сольных исполнителей и вокальных коллективов со всего мира.

«По всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты ежедневно будут идти почти на 40 сценах. Артисты будут выступать в самых необычных местах. Например, на крышах и балконах домов. Гостей ждут сотни концертов, а еще — театрализованные представления, мюзиклы, музыкальные мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии», — рассказали в оргкомитете фестиваля.

На Тверской площади откроется детская вокальная школа, где юные посетители не только разовьют свои певческие способности, но и смогут поучаствовать в концертах, выступить на сцене перед своими родителями и другими гостями фестиваля. А еще здесь же будут вести занятия школа танцев, где обучат номерам под танцевальные композиции из популярных мюзиклов, и музыкальный клуб иностранных языков, преподаватели которого будут знакомить детей с музыкальной культурой разных стран и петь песни на английском, немецком, французском и итальянском языках.

В Камергерском переулке заработает музыкальная кулинарная студия. Повара раскроют секреты приготовления любимых блюд популярных композиторов и музыкантов самых разных стран. В меню — паста по рецепту Джузеппе Верди , грибы в нежном соусе, который предпочитал Петр Чайковский , и прованский рататуй, каким его готовил французский автор опер Жюль Массне

А на площади Революции появятся две творческие мастерские. Там научат украшать музыкальные инструменты — губные гармошки, маракасы, ксилофоны. А еще — смастерят модные аксессуары, создадут красивые букеты и освоят разнообразные техники рисования. В Климентовском переулке преподаватели медиамастерских научат детей создавать миниатюрные музыкальные инструменты из картона. Мини-фортепиано, маленькая скрипка или гитара будут не только сувенирами — на них каждый сможет сыграть.

На Тверском бульваре, около памятника Сергею Есенину , гостям предложат взять урок битбокса. А по соседству, на площадке около памятника Клименту Тимирязеву , дети смогут изучить азы нотной грамоты и познакомиться с гавайской гитарой укулеле.

На Арбате все смогут попробовать себя в качестве диджеев, а на Новопесчаной улице — выучить основные движения танцев в стиле джаз-модерн, современных уличных танцев и классического балета.

Полный список площадок «Московской весны а сappella» и расписание мероприятий — на официальном сайте фестиваля.

Там же будет идти голосование, в рамках которого москвичи могут выбрать лучших исполнителей по трем категориям: «Сольное пение», «Малый коллектив» и «Коллектив среднего размера».

Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс «Московская весна а сappella» впервые прошли в столице весной 2017 года. Тогда перед горожанами выступили 168 коллективов из 12 стран мира. Они подарили зрителям 1200 живых концертов.