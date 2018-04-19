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Билли Новик: Для Меня Достоевский, Солженицын и Летов — звенья одной цепи
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Билли Новик: Для Меня Достоевский, Солженицын и Летов — звенья одной цепи 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Билли Новик готовит необычный концерт. Артист сыграет песни Егора Летова. В программе — не только хиты «Гражданской обороны», но и композиции из сольных проектов Летова. Билли Новик заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», О том, как возникла идея такого концерта, читайте только на НСН.
«Сейчас появилось достаточно времени и я, наконец, набрался дерзости, чтобы сделать эту программу. И это — не дань моде, а, скорее, дань классике, коей я считаю творчество Егора Летова. Для Меня Достоевский, Солженицын и Летов –звенья одной цепи. Самой значимой песней Летова я считаю «Русское поле экспериментов». Как выяснилось, этот объемный, эпический стих наизусть помнят многие люди моего поколения, и не только моего. Чувствую ли я ответственность, готовя эту программу? Да вряд ли! Для меня это хорошая встряска — в новом качестве прожить все эти запредельные песни, и возможность где-то, может быть, еще раз копнуть наш равнодушный мир. На самом деле, петь Летова — это просто лютый кайф. Все, кто когда-нибудь делал это, поймут меня», — подчеркнул артист.
Эту программу Новик сыграет только один раз. Услышать вживую песни Егора Летова в исполнении Билли Новика можно будет 20 апреля в клубе «16 тонн».
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