Ещё
Фестиваль «Московская весна а сappella» стартует в столице с 27 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль «Московская весна а сappella» стартует в столице с 27 апреля 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
В столице в рамках фестиваля «Московская весна а сappella» с 27 апреля по 9 мая будут работать более 60 площадок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«По всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты ежедневно будут идти почти на 40 сценах. Артисты будут выступать в самых необычных местах. Например, на крышах и балконах домов. Гостей ждут сотни концертов, а еще — театрализованные представления, мюзиклы, музыкальные мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии», — рассказал сотрудник оргкомитета фестиваля.
На Тверской площади откроется детская вокальная школа, где юные посетители не только разовьют свои певческие способности, но и смогут поучаствовать в концертах, выступить на сцене перед своими родителями и другими гостями фестиваля. Здесь же будут вести занятия школа танцев, где обучат номерам под танцевальные композиции из популярных мюзиклов, и музыкальный клуб иностранных языков, преподаватели которого будут знакомить детей с музыкальной культурой разных стран и петь песни на английском, немецком, французском и итальянском языках.
В Камергерском переулке заработает музыкальная кулинарная студия. Повара раскроют секреты приготовления любимых блюд популярных композиторов и музыкантов самых разных стран.
«На площади Революции появятся две творческие мастерские. Там научат украшать музыкальные инструменты — губные гармошки, маракасы, ксилофоны. А также — смастерят модные аксессуары, создадут красивые букеты и освоят разнообразные техники рисования. В Климентовском переулке преподаватели медиамастерских научат детей создавать миниатюрные музыкальные инструменты из картона», — добавляется в материале.
На Тверском бульваре, около памятника Сергею Есенину, гостям предложат взять урок битбокса. А по соседству, на площадке около памятника Клименту Тимирязеву, дети смогут изучить азы нотной грамоты и познакомиться с гавайской гитарой укулеле.
На Арбате все смогут попробовать себя в качестве диджеев, а на Новопесчаной улице — выучить основные движения танцев в стиле джаз-модерн, современных уличных танцев и классического балета.
РИАМО: последние новости
В Еврейском музее и центре толерантности в Москве познакомят с творчеством узников гетто Вечера романсов Чайковского пройдут 13 и 19 мая в «Аптекарском огороде» в Москве Балет «Крейцерова соната» покажут в театре в Москве 15 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников2
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»1
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»4
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение