Фестиваль «Московская весна а сappella» стартует в столице с 27 апреля

В столице в рамках фестиваля «Московская весна а сappella» с 27 апреля по 9 мая будут работать более 60 площадок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«По всей Москве откроется 61 фестивальная площадка, а живые концерты ежедневно будут идти почти на 40 сценах. Артисты будут выступать в самых необычных местах. Например, на крышах и балконах домов. Гостей ждут сотни концертов, а еще — театрализованные представления, мюзиклы, музыкальные мастер-классы для взрослых и детей, экскурсии», — рассказал сотрудник оргкомитета фестиваля.

На Тверской площади откроется детская вокальная школа, где юные посетители не только разовьют свои певческие способности, но и смогут поучаствовать в концертах, выступить на сцене перед своими родителями и другими гостями фестиваля. Здесь же будут вести занятия школа танцев, где обучат номерам под танцевальные композиции из популярных мюзиклов, и музыкальный клуб иностранных языков, преподаватели которого будут знакомить детей с музыкальной культурой разных стран и петь песни на английском, немецком, французском и итальянском языках.

В Камергерском переулке заработает музыкальная кулинарная студия. Повара раскроют секреты приготовления любимых блюд популярных композиторов и музыкантов самых разных стран.

«На площади Революции появятся две творческие мастерские. Там научат украшать музыкальные инструменты — губные гармошки, маракасы, ксилофоны. А также — смастерят модные аксессуары, создадут красивые букеты и освоят разнообразные техники рисования. В Климентовском переулке преподаватели медиамастерских научат детей создавать миниатюрные музыкальные инструменты из картона», — добавляется в материале.

На Тверском бульваре, около памятника Сергею Есенину , гостям предложат взять урок битбокса. А по соседству, на площадке около памятника Клименту Тимирязеву , дети смогут изучить азы нотной грамоты и познакомиться с гавайской гитарой укулеле.

На Арбате все смогут попробовать себя в качестве диджеев, а на Новопесчаной улице — выучить основные движения танцев в стиле джаз-модерн, современных уличных танцев и классического балета.