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Гости Фестиваля русской музыки в Пскове смогут сыграть на пианино на улице
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Гости Фестиваля русской музыки в Пскове смогут сыграть на пианино на улице 

АиФ Северо-запад 57 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова пройдет Пскове с 20 по 22 апреля, сообщили в Государственном комитете региона по культуре.
Он откроется концертом Псковского симфонического оркестра под управлением дирижера Николая Хондзинского. Прозвучат сюита из балета «Ромео и Джульетта» С. С. Прокофьева и четвертая симфония П. И. Чайковского. На следующий день выступит оркестр Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова под управлением Алексея Васильева. Он исполнит «Шахерезаду» Н. А. Римского-Корсакова и «Картинки с выставки» М. П. Мусоргского. Латвийская группа DAGAMBA завершит фестиваль концертной программой «Прогрессивная классика».
В дни фестиваля в галерее «Цех» будет работать выставка фотохудожника Анны Данилочкиной «Земля особого назначения», на которой представлены фотографии Соловецких островов.
Кроме того, состоится специальная акция для жителей и гостей Пскова «Музыка для всех»: в выходные все желающие смогут сыграть на фортепьяно на пешеходной части улицы Пушкина.
Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова проходит в Псковской области в 44-й раз. За эти годы на фестивале прозвучало более тысячи музыкальных произведений великих русских композиторов. Особое влияние на становление и развитие фестиваля оказали народные артисты СССР Ирина Архипова и Евгений Нестеренко.
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