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Айза выпустила новый клип
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Айза выпустила новый клип 

Russianshowbiz.info 24 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и бизнесвумен Айза Анохина опубликовала в Инстаграме отрывок из нового клипа на песню «Закат».
Девушка призналась, что обожает свои песни, несмотря на критику, и собирается записывать новые треки, ведь она обожает читать рэп. «Сейчас набираюсь сил и вдохновения, будут ещё клипы. Кстати, на какой трек снять следующим?» — спросила Айза у своих поклонников.
Звезда отметила, что ей стали все чаще писать по поводу организации концертов в разных городах России, но она сомневается, стоит ли ей куда-то ехать, будут ли ее хорошо принимать на живых выступлениях. «Все это очень волнует меня, такие приятные мурашки! Новая ступень в жизни, которая приносит столько радости», — откровенно рассказала Айза и добавила, что без своих поклонников она бы была «никем».
Именно благодаря поддержке фанатов Айза стала полноценной личностью, поэтому не перестанет благодарить поклонников никогда. Фанаты поддержали начинающую исполнительницу и сказали, что у нее действительно есть талант, поэтому нужно развиваться, как музыкант, и не отказываться от первых концертов.
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