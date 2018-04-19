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Песни и стихи в Старом Крюково посвятили Дню космонавтики
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Песни и стихи в Старом Крюково посвятили Дню космонавтики 

Старое Крюково 11 минут назад
Фото: Старое Крюково
17 апреля 2018 года в концертном зале «Творческого лицея» специалисты ГБУ «Славяне» провели III этап фестиваля «Музыкальная шкатулка».
Вечер открыли чтением своих стихотворений участники клубного формирования «Мои Соседи» Казакевич Маргарита и Шустова Галина. Затем перед зрителями выступили Забавнова Надежда и Рыжикова Алла с песней «Над широкой рекой». Этап продолжился песней «Любимый мой» в исполнении ансамбля «Ля-Ля-Фа».
Ведущая мероприятия Казюлина Наталья предложила зрителям исполнить песню «Земля в иллюминаторе», зал с удовольствием поддержал эту идею. Далее концерт продолжил дуэт исполнителей Камырина Галина и Рыжикова Алла с песнями «Нежность» и «Малиновка». Завершил концерт член Союза писателей России Крупышев Руслан стихами собственного сочинения «Апрель», «День солнца», «В космос», «Братья по космосу», «Влюбленность».
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