В честь юбилея А. Прокошиной состоялся концерт в ДМШ им. Й. Гайдна

В честь юбилея певицы, педагога, народной артистки СССР Александры Прокошиной в детской музыкальной школе им. Й. Гайдна прошел концерт. Строчки из стихотворения поэта М. Исаковского —«Спой мне, спой, Прокошина…» стали названием мероприятия. В эти дни певице исполнилось бы сто лет.

В концерте участвовали взрослые и детские фольклорные коллективы столицы. Воспитанники отделений народного пения и музыкального фольклора музыкальных школ города выступили с вокальными номерами. Зрители услышали частушки, песни из разных областей России.

Также в этом музыкальном мероприятии приняли участие ученики дочери и внучки А. Прошкиной. Дочь — Наталия Волкова и внучка — Мария Толстова преподают народное пение в школе им. Й. Гайдна.

Н. Волкова руководит хором «Озерный край». На концерте также звучали песни в исполнении этого коллектива.