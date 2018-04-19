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В честь юбилея А. Прокошиной состоялся концерт в ДМШ им. Й. Гайдна
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В честь юбилея А. Прокошиной состоялся концерт в ДМШ им. Й. Гайдна 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В честь юбилея певицы, педагога, народной артистки СССР Александры Прокошиной в детской музыкальной школе им. Й. Гайдна прошел концерт. Строчки из стихотворения поэта М. Исаковского —«Спой мне, спой, Прокошина…» стали названием мероприятия. В эти дни певице исполнилось бы сто лет.
В концерте участвовали взрослые и детские фольклорные коллективы столицы. Воспитанники отделений народного пения и музыкального фольклора музыкальных школ города выступили с вокальными номерами. Зрители услышали частушки, песни из разных областей России.
Также в этом музыкальном мероприятии приняли участие ученики дочери и внучки А. Прошкиной. Дочь — Наталия Волкова и внучка — Мария Толстова преподают народное пение в школе им. Й. Гайдна.
Н. Волкова руководит хором «Озерный край». На концерте также звучали песни в исполнении этого коллектива.
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