В МГУ выступили солисты и оркестр Московского музыкального театра «Геликон-Опера»

Концерт состоялся в рамках музыкальных вечеров «Ректор Московского университета приглашает…»

Каждый номер концерта представлял собой маленькую историю — волшебные перевоплощения и необыкновенный артистизм исполнителей буквально покорили публику. Артисты не только демонстрировали исполнительское искусство, но и создавали объемные образы, превращая целое пространство зала в площадку развития сюжета. И, конечно, все выступления вознаграждались шквалом оваций и аплодисментов. Вечер, открытый увертюрой к «Севильскому цирюльнику» Россини, завершился «Застольной» из оперы Верди «Травиата» в исполнении всех участников концерта. Зрители долго не отпускали музыкантов и певцов, восторженно им аплодируя.