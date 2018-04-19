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В МГУ выступили солисты и оркестр Московского музыкального театра «Геликон-Опера»
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В МГУ выступили солисты и оркестр Московского музыкального театра «Геликон-Опера» 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Концерт состоялся в рамках музыкальных вечеров «Ректор Московского университета приглашает…»
Программу этого вечера составили арии из опер Россини, Моцарта, Верди, Пуччини, Доницетти, Штрауса и Чайковского, а также произведения Оффенбаха, Алябьева, Гершвина и Легара. Лиричные арии, дуэты и романсы исполнили молодые солисты «Геликон-Оперы»: Елена Семенова (лирико-драматическое сопрано), Юлия Щербакова (сопрано), Ирина Рейнард (меццо-сопрано), Иван Гынгазов (тенор) и Максим Перебейнос (баритон).
Каждый номер концерта представлял собой маленькую историю — волшебные перевоплощения и необыкновенный артистизм исполнителей буквально покорили публику. Артисты не только демонстрировали исполнительское искусство, но и создавали объемные образы, превращая целое пространство зала в площадку развития сюжета. И, конечно, все выступления вознаграждались шквалом оваций и аплодисментов. Вечер, открытый увертюрой к «Севильскому цирюльнику» Россини, завершился «Застольной» из оперы Верди «Травиата» в исполнении всех участников концерта. Зрители долго не отпускали музыкантов и певцов, восторженно им аплодируя.
Чтобы поблагодарить талантливых исполнителей от имени Московского университета, на сцену поднялся ректор Виктор Антонович Садовничий. «Спасибо вам за праздник, который вы нам сегодня подарили, за мастерство, задор, профессионализм!», — обратился к участникам концерта ректор МГУ. Виктор Садовничий напомнил, что Московский университет и «Геликон-Оперу», «самый солнечный театр в мире», связывает многолетняя дружба. Артисты в свою очередь поблагодарили Московский университет за теплый прием и в знак признательности исполнили несколько произведений из своего репертуара на бис.
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