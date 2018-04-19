Ещё
«Болгар радиосы» приглашает на ретро водевиль
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Болгар радиосы» приглашает на ретро водевиль 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
26 апреля в Пирамиде пройдет необычный концерт. Его организаторы — телеканал «Новый Век» и «Болгар радиосы» — определили мероприятие как ретро водевиль. В одном из самых главных концертных залов столицы покажут своеобразный музыкальный спектакль под ностальгическим названием «Уткэннэр сагындыра» («Тоскуя о прошлом»). В концерте примут участие звезды татаркой эстрады.
Идея концерта заложена в его названии — «Уткэннэр сагындыра». В этот вечер со сцены «Пирамиды» прозвучат не просто татарские эстрадные хиты прошлых лет в современной аранжировке. Концерт пройдет в формате водевиля: ведущие музыкальной программы (популярные ди-джеи «Болгар радиосы») будут предаваться трогательным воспоминаниям о своей молодости. А старые шлягеры в исполнении популярных певцов проиллюстрируют эти воспоминания о тех днях, которые принято называть безмятежными.
В концерте примут участие любимцы публики: Винера Ганеева, Римма Ибрагимова, Асаф Валеев, Зухра Шарифуллина, Хамдуна Тимергалеева, Виталий Агапов, Эльвира Хайруллина, Марат — Артур, Булат Нигматуллин, Башира Насырова, Зуфар Хайрутдинов, Рифат Зарипов, Гузель Уразова, семейный дуэт Фазлыевых и др.
Ретро концерт «Уткэннэр сагындыра», премьера которого состоится 26 апреля в КРК «Пирамида», обещает стать музыкальным событием года.
АиФ Казань: последние новости
В Казани на фестивале болельщиков выступит Земфира В Татарстане стало известно, когда пройдет Сабантуй-2018 ...Наша Дина едет на Евровидение?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР16
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»83
Пропавшие красавицы нашего кино1
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Видео
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение