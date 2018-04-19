«Болгар радиосы» приглашает на ретро водевиль

26 апреля в Пирамиде пройдет необычный концерт. Его организаторы — телеканал «Новый Век» и «Болгар радиосы» — определили мероприятие как ретро водевиль. В одном из самых главных концертных залов столицы покажут своеобразный музыкальный спектакль под ностальгическим названием «Уткэннэр сагындыра» («Тоскуя о прошлом»). В концерте примут участие звезды татаркой эстрады.

Идея концерта заложена в его названии — «Уткэннэр сагындыра». В этот вечер со сцены «Пирамиды» прозвучат не просто татарские эстрадные хиты прошлых лет в современной аранжировке. Концерт пройдет в формате водевиля: ведущие музыкальной программы (популярные ди-джеи «Болгар радиосы») будут предаваться трогательным воспоминаниям о своей молодости. А старые шлягеры в исполнении популярных певцов проиллюстрируют эти воспоминания о тех днях, которые принято называть безмятежными.

В концерте примут участие любимцы публики: Винера Ганеева, Римма Ибрагимова, Асаф Валеев, Зухра Шарифуллина, Хамдуна Тимергалеева, Виталий Агапов, Эльвира Хайруллина, Марат — Артур Булат Нигматуллин , Башира Насырова, Зуфар Хайрутдинов, Рифат Зарипов, Гузель Уразова, семейный дуэт Фазлыевых и др.

Ретро концерт «Уткэннэр сагындыра», премьера которого состоится 26 апреля в КРК «Пирамида», обещает стать музыкальным событием года.