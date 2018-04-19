«Первое — быть честной с собой»: Вокалистка «ГШ» о турах в мужском коллективе и пользе ненависти в творчестве

Несколько лет назад «ГШ» носили название Glintshake и играли шумный альтернативный рок на американский манер, в духе Sonic Youth времен альбома «Dirty». В 2016 году группа переименовалась и заиграла иную музыку — экспериментальный авангардный рок, заставляющий вспомнить о Public Image Ltd., Tuxedomoon, «АукцЫоне» и «Звуках Му». Участник группы Евгений Горбунов (известный по проектам NRKTK и Matustatke) описывал альбом «ОЭЩ МАГЗИУ» как «стремление русского человека к чему-то очень большому, всеобъемлющему и бессмысленному».

«ГШ» — одна из самых оригинальных гитарных групп прямо сейчас, их спонтанный импровизационный пост-панк сложно вписать в какие-либо тренды, но при этом он звучит актуально и свежо.

Деятельность вокалистки «ГШ» Кати Шилоносовой не ограничивается одной лишь группой — она достаточно широко известна и как сольная исполнительница под псевдонимом NV. Её альбом 2016 года «Binasu» — захватывающие упражнения в японской электронике и нью-эйдже; умиротворяющее путешествие в мир, где правила диктует фэншуй. Её грядущий диск «для FOR» выйдет 22 июня, и его с нетерпением анонсируют издания FACT и Pitchfork. «Твой Бро» застаёт Катю Шилоносову звонком в Москве. Исполнительница недавно вернулась из Кёльна, где работала в студии, и теперь готовится к шоукейс-туру фестиваля «Боль», в рамках которого с другими группами выступит в пяти точках центральной Европы, включая Калининград., С полным составом участников шоукейса фестиваля «Боль», который случится 25 апреля в бастионе «Прегель», можно ознакомиться здесь., Фото, видео: предоставлены героем материала, Jenya Filatova