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Гергиев, Мацуев и Нетребко дадут концерт на Красной площади накануне открытия ЧМ-2018
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Гергиев, Мацуев и Нетребко дадут концерт на Красной площади накануне открытия ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Звезды классической сцены выступят на Красной площади накануне открытия Чемпионата мира по футболу — 13 июня, сообщили в пресс-службе организатора мероприятия.
В гала-концерте примут участие пианист Денис Мацуев, звезды мировой оперной сцены Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Роберто Аланья, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова. Вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. В программу войдут лучшие произведения классического репертуара.
"Артисты соберутся вместе, чтобы посвятить свое выступление Чемпионату мира по футболу, ведь музыка и спорт — это универсальные языки, на которых говорят люди самых разных национальностей, — отмечают организаторы. По их словам, музыка и спорт объединяют людей «вне зависимости от их возраста и пола, профессии и достатка, политических взглядов и религиозных убеждений, именно поэтому так популярна традиция открывать крупнейшие спортивные соревнования знаменательными гала-концертами, на которых собираются лучшие исполнители со всего мира».
По задумке организаторов, вечер продолжит традицию открытия спортивных состязаний именно выступлениями оперных звездами, как это делали Монсеррат Кабалье, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас на Олимпийских играх в Барселоне, Лучано Паваротти на Зимней Олимпиаде в Турине. Высокий уровень мастерства продемонстрируют и российские артисты, живущие в разных странах мира и представляющие Россию на мировой культурной арене сегодня, отметили в пресс-службе.
Специальным гостем концерта станет французский тенор итальянского происхождения Роберто Аланья. «Я очень счастлив, что смогу принять участие в этом знаменательном концерте на Красной площади. Это знаковое мероприятие не только для России, но и для всего мира. Я буду выступать со своими друзьями на одной сцене, в самом сердце вашей страны, и все мы действительно очень горды тем, что нам выпала честь быть частью этого грандиозного события», — сказал певец, слова которого привели в пресс— службе организатора.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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