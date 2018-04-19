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Космический концерт «Би-2» в Ростове собрал три тысячи фанатов (фоторепортаж)
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Космический концерт «Би-2» в Ростове собрал три тысячи фанатов (фоторепортаж) 

161.ru 45 минут назад
Фото: 161.ru
Культовая группа «Би-2» выступила в ростовском КСК «Экспресс». Музыканты впервые исполнили в донской столице песни из альбома «Горизонт событий». Кроме новых и полюбившихся старых песен, фанатов ждали космические спецэффекты на сцене. Концерт посетили около трех тысяч человек.
«Би-2» появились на сцене спустя почти час после назначенного времени концерта
Музыканты исполнили и новые, и полюбившиеся фанатам старые песни
Такой концерт нужно обязательно запечатлеть на память
Настроение некоторым испортил тот факт, что с началом концерта музыканты опоздали почти на час. Недовольный ропот слышался даже среди самых преданных фанатов в фан-секторе. Но когда, наконец, концерт начался — со спецэффектами и видео космического полета — то поклонники, судя по восторженными возгласам, перестали сердиться из-за опоздания.
Куда же без уже традиционного переодевания в медведя?
Особый восторг вызвала песня «Полковнику никто не пишет»
Музыканты выкладываются по полной
Группа «Би-2» образовалась в Бобруйске 30 лет назад. Ее основатели и бессменные участники — Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник). «Горизонт событий» — это их десятый студийный альбом.
Основатель и бессменный участник группы Лёва
В фан-секторе было горячо
Концерт прошел в КСК «Экспресс»
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