Космический концерт «Би-2» в Ростове собрал три тысячи фанатов (фоторепортаж)

Культовая группа «Би-2» выступила в ростовском КСК «Экспресс». Музыканты впервые исполнили в донской столице песни из альбома «Горизонт событий». Кроме новых и полюбившихся старых песен, фанатов ждали космические спецэффекты на сцене. Концерт посетили около трех тысяч человек.

«Би-2» появились на сцене спустя почти час после назначенного времени концерта

Музыканты исполнили и новые, и полюбившиеся фанатам старые песни

Такой концерт нужно обязательно запечатлеть на память

Настроение некоторым испортил тот факт, что с началом концерта музыканты опоздали почти на час. Недовольный ропот слышался даже среди самых преданных фанатов в фан-секторе. Но когда, наконец, концерт начался — со спецэффектами и видео космического полета — то поклонники, судя по восторженными возгласам, перестали сердиться из-за опоздания.

Куда же без уже традиционного переодевания в медведя?

Особый восторг вызвала песня «Полковнику никто не пишет»

Музыканты выкладываются по полной

Группа «Би-2» образовалась в Бобруйске 30 лет назад. Ее основатели и бессменные участники — Шура ( Александр Уман ) и Лёва ( Егор Бортник ). «Горизонт событий» — это их десятый студийный альбом.

Основатель и бессменный участник группы Лёва

В фан-секторе было горячо

Концерт прошел в КСК «Экспресс»