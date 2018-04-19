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Оренбургский камерный хор выступит с концертом «Шедевры хоровой музыки»
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Оренбургский камерный хор выступит с концертом «Шедевры хоровой музыки» 

ProOren 40 минут назад
Фото: ProOren
В Оренбургском областном музее изобразительных искусств 26 апреля пройдет концерт «Шедевры хоровой музыки».
В выступлении примет участие лауреат четырех Международных хоровых фестивалей и обладатель премий 1 и 2 степени различных конкурсов. Кроме того, в состав хора входит 30 профессиональных музыкантов. Концертмейстер-солист — Галина Серебрийская, заслуженный работник культуры России, доцент кафедры фортепьяно ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей.
Напомним, что Оренбургский муниципальный камерный хор был создан в 1993 году по инициативе выпускницы Уральской государственной консерватории — Ольги Серебрийской.
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