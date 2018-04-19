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Корейцы ведут себя на концерте как на похоронах
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Корейцы ведут себя на концерте как на похоронах 

Рамблер 8 минут назад
А они точно не роботы? Именно такой вопрос возникает при просмотре видео с концертного шоу в Пхеньяне.
По лицам зрителей можно с трудом понять настрой, но то скудное проявление эмоций, которое все-таки можно увидеть, вряд ли соответствует типичному настроению для пребывания на концерте.
В Пхеньяне беспрецедентный случай: в гости к северокорейским соседям отправились певицы из Южной Кореи. Знойный герлс-бенд Red Velvet представил зажигательное шоу. Девушки что есть мочи отплясывали на сцене, улыбались и всячески пытались порадовать зрителей, пока те сидели с такими лицами, что матерый игрок в покер нервно снял бы свои очки и шляпу.
Реакция посетителей поистине удивляет рядового зрителя, но дело в том, что отношения между Северной и Южной Кореей все еще остаются напряженными, хотя сейчас градус напряжения постепенно спадает.
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