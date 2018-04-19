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Певица Дуа Липа выступит в Москве
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Певица Дуа Липа выступит в Москве 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Концерт состоится 2 июня. 22-летняя артистка выступит в концертном зале Crocus City Hall.
«Ее последнее видео IDGAF всего за сутки посмотрели 10 миллионов человек, и цифры продолжают расти с космической скоростью. Ее дебютный альбом, вышедший прошлым летом, был продан тиражом более 1,5 миллиона экземпляров по всему миру — она стала первой женщиной, покорившей британские хит-парады со времен успеха Адель в 2015 году», — говорится в сообщении.
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