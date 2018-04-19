Песню Владимира Высоцкого перевели на карельский язык 

Главные темы дня в выпуске новостей на «Радио Дача Петрозаводск».
В российский прокат сегодня вышел режиссерский дебют Данилы Козловского — спортивная драма «Тренер». Национальный театр Карелии представит спектакль на всероссийском фестивале. Песню Высоцкого перевели на карельский язык.
Сегодня кинотеатры Петрозаводска начали показ фильма Данилы Козловского «Тренер». Фильм выходит в преддверии Чемпионата мира по футболу и рассказывает историю футболиста национальной сборной, который в ответственный момент не забивает пенальти. Главную роль в картине сыграл сам Данила Козловский, для которого «Тренер» также стал режиссерским дебютом.
21 апреля в Санкт-Петербурге на 15 всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» будет представлена постановка Национального театра Карелии «Сказка о попе и о работнике его Балде» А. С. Пушкина. Премьера получила теплый отклик петрозаводской публики. Спектакль предназначен для подростков, и его создатели говорят с молодежью на понятном для них языке.
Песню Владимира Высоцкого «Только он не вернулся из боя…» теперь можно петь и на карельском языке. Переводчик и преподаватель Татьяна Баранова продолжает переводить на карельский язык популярные песни. Ранее она перевела песню Виктора Цоя «Кукушка» и хит The Beatles Yesterday. Свои переводы Татьяна выкладывает в группу «Поем по-карельски», там же можно найти и аудиозаписи.
По материалам: ptzgovorit.ru