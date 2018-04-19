Песню Владимира Высоцкого перевели на карельский язык

Главные темы дня в выпуске новостей на «Радио Дача Петрозаводск».

В российский прокат сегодня вышел режиссерский дебют Данилы Козловского — спортивная драма «Тренер». Национальный театр Карелии представит спектакль на всероссийском фестивале. Песню Высоцкого перевели на карельский язык.

Сегодня кинотеатры Петрозаводска начали показ фильма Данилы Козловского «Тренер». Фильм выходит в преддверии Чемпионата мира по футболу и рассказывает историю футболиста национальной сборной, который в ответственный момент не забивает пенальти. Главную роль в картине сыграл сам Данила Козловский, для которого «Тренер» также стал режиссерским дебютом.

21 апреля в Санкт-Петербурге на 15 всероссийском фестивале театрального искусства для детей «Арлекин» будет представлена постановка Национального театра Карелии «Сказка о попе и о работнике его Балде» А. С. Пушкина. Премьера получила теплый отклик петрозаводской публики. Спектакль предназначен для подростков, и его создатели говорят с молодежью на понятном для них языке.