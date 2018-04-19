Brainstorm с презентацией «Wonderful Day»

Сергеем Рязанским. 25.04.2018 в 12:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция латвийской группы Brainstorm с презентацией нового альбома «Wonderful Day» 25 апреля латвийская команда BrainStorm выпускает новый альбом и по этому торжественному поводу прибывает в Москву, чтобы презентовать свою пластинку. Тринадцатый по счету альбом получил название «Wonderful Day». Материал для него создавался и записывался участниками коллектива в гастрольной обстановке — в осеннем туре по России в конце 2017 года, и в него вошли четыре песни на русском, пять песен на английском языках, а также одна песня на латышском языке. Накануне релиза пластинки BrainStorm выпустили видеоклип на песню «Wonderful Day», фрагменты к которому были сняты специально на Международной космической станции космонавтом Роскосмоса

В ходе пресс-конференции, журналисты смогут первыми оценить новый альбом латвийской группы BrainStorm «Wonderful Day», увидеть своими глазами космические просторы нового клипа и задать все интересующие их вопросы.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2. Начало пресс-конференции в 12:30 Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (495) 925 04 49 8 (916) 107 77 34 8 (915) 023 10 49 Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. Просим всех зарегистрированных журналистов по окончанию мероприятия высылать ссылки на свои публикации, аудио/видео материалы.