Белгородская филармония готовит «Симфонические зарисовки»

20 апреля в 19:00 в Большом зале филармонии в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны» с симфоническим оркестром под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Рашита Нигаматуллина выступит лауреат многочисленных международных конкурсов, любимец белгородской публики скрипач Гайк Казазян (Москва), который играл на открытии нового здания филармонии в 2010 году.

Артист выступает в залах Московской консерватории, Концертном зале имени Чайковского, Камерном зале Московского международного Дома музыки, Государственном Кремлевском дворце, Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Виктория-холле в Женеве, Барбикан-холле и Уигмор-холле в Лондоне, Ашер-холле в Эдинбурге, Королевском концертном зале в Глазго, театре Шатле и зале Гаво в Париже.

Виртуоз Гайк Казазян доказал всему миру, что в его исполнении классические произведения звучат совершенно по-особенному.

В программе концерта Испанская симфония для скрипки с оркестром ре минор, Эдуарда Лало, Четыре морские интерлюдии из оперы «Питер Граймс» Бенджамена Бриттена, увертюра «Гебриды, или Фингалова пещера».