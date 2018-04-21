Дельфин и Земфира выступят на высоте 1600 метров

10 и 11 августа на курорте «Роза Хутор» в Сочи пройдет фестиваль LiveFest Summer 2018, который станет продолжением состоявшегося в январе LiveFest.

На этот раз в атмосфере Кавказских гор перед публикой выступят Therr Maitz и Pompeya, Дельфин представит новый альбом «442», а завершит программу концерт Земфиры. Главный фестивальный концерт состоится на специально выстроенной сцене на высоте 1600 метров, в окружении горных вершин и незабываемых видов Кавказского хребта, обещают организаторы.

Также в рамках фестиваля на главной площади курорта «Роза Хутор» пройдет марафон молодых артистов, которых отберет оргкомитет фестиваля и его партнеры.

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