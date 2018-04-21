Ещё
Дельфин и Земфира выступят на высоте 1600 метров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дельфин и Земфира выступят на высоте 1600 метров 

Свободная пресса 31 минуту назад
10 и 11 августа на курорте «Роза Хутор» в Сочи пройдет фестиваль LiveFest Summer 2018, который станет продолжением состоявшегося в январе LiveFest.
На этот раз в атмосфере Кавказских гор перед публикой выступят Therr Maitz и Pompeya, Дельфин представит новый альбом «442», а завершит программу концерт Земфиры. Главный фестивальный концерт состоится на специально выстроенной сцене на высоте 1600 метров, в окружении горных вершин и незабываемых видов Кавказского хребта, обещают организаторы.
Также в рамках фестиваля на главной площади курорта «Роза Хутор» пройдет марафон молодых артистов, которых отберет оргкомитет фестиваля и его партнеры.
Напомним, в январе на фестивале LiveFest выступали группировка «Ленинград» Сергея Шнурова, «25/17», Anacondaz, Скриптонит, Каста, Ёлка, Елена Темникова, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, «Время и Стекло», Alekseev, MBAND, Нюша, Burito, Artik&Asti, Наталья Подольская, Владимир Пресняков и другие.
Шоу-бизнес: Земфира повредила колено, прыгнув на концерте со сцены
Новости музыки: В Минске с инфарктом госпитализирован экс-вокалист группы Deep Purple
Свободная пресса: последние новости
Театр мюзикла приглашает на Пиаф и Синатру Маргулис и Романов проведут концерт «Группы выходного дня» Двухлетний ребенок утонул в московском пруду
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте актеров русского происхождения3
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Звезды пришли на открытие ММКФ21
Пропавшие красавицы нашего кино10
Видео
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение