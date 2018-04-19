Земфира устроит концерт в горах

Российская рок-звезда Земфира, ещё два года назад объявившая о завершении концертной деятельности, снова выступит перед публикой. Певица примет участие в фестивале LiveFest Summer 2018, который пройдет 10-11 августа на сочинском горнолыжном курорте «Роза-хутор» на высоте 1600 метров, сообщили организаторы фестиваля.

Также в списке хедлайнеров фестиваля группы Therr Maitz, Pompeya, а также поэт и музыкант Дельфин , который представит публике свой новый альбом «442». В рамках LiveFest также пройдет марафон молодых артистов, которых отберет оргкомитет фестиваля и его партнеры.