Земфира устроит концерт в горах 

Российская рок-звезда Земфира, ещё два года назад объявившая о завершении концертной деятельности, снова выступит перед публикой. Певица примет участие в фестивале LiveFest Summer 2018, который пройдет 10-11 августа на сочинском горнолыжном курорте «Роза-хутор» на высоте 1600 метров, сообщили организаторы фестиваля.
Также в списке хедлайнеров фестиваля группы Therr Maitz, Pompeya, а также поэт и музыкант Дельфин, который представит публике свой новый альбом «442». В рамках LiveFest также пройдет марафон молодых артистов, которых отберет оргкомитет фестиваля и его партнеры.
Фестиваль LiveFest успешно дебютировал в кавказских горах в январе 2018 года. Тогда его участниками стали группировка «Ленинград», Скриптонит, Ёлка и другие музыканты. Вдохновлённые успехом мероприятия, организаторы решили не дожидаться следующей зимы, а устроить его летнюю версию.