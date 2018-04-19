Гергиев, Мацуев и Нетребко дадут концерт на Красной площади на открытии ЧМ 

Организаторы отмечают, что артисты соберутся вместе, чтобы посвятить выступление открытию ЧМ На Красной площади 13 июня, накануне открытия чемпионата мира по футбола, выступят звезды классической сцены, среди которых пианист Денис Мацуев, оперные исполнители Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Роберто Аланья, Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина и Альбина Шагимуратова.
Сообщается, что вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. В программу войдут лучшие произведения классического репертуара, передает ТАСС.
Организаторы отмечают, что артисты соберутся вместе, чтобы посвятить выступление открытию ЧМ, поскольку «музыка и спорт — это универсальные языки, на которых говорят люди самых разных национальностей».
По задумке организаторов, вечер продолжит традицию открытия спортивных состязаний именно выступлениями оперных звездами, как это делали Монсеррат Кабалье, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас на Олимпийских играх в Барселоне, Лучано Паваротти на Зимней Олимпиаде в Турине.
Специальным гостем концерта в России выступит французский тенор Роберто Аланья.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.