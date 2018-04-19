Гергиев, Мацуев и Нетребко дадут концерт на Красной площади на открытии ЧМ

Сообщается, что вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева . В программу войдут лучшие произведения классического репертуара, передает ТАСС

Организаторы отмечают, что артисты соберутся вместе, чтобы посвятить выступление открытию ЧМ, поскольку «музыка и спорт — это универсальные языки, на которых говорят люди самых разных национальностей».

Пласидо Доминго и По задумке организаторов, вечер продолжит традицию открытия спортивных состязаний именно выступлениями оперных звездами, как это делали Монсеррат Кабалье Хосе Каррерас на Олимпийских играх в Барселоне, Лучано Паваротти на Зимней Олимпиаде в Турине.

Специальным гостем концерта в России выступит французский тенор Роберто Аланья.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.