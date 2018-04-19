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Романсы на стихи знаменитых поэтов прозвучали в библиотеке
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Романсы на стихи знаменитых поэтов прозвучали в библиотеке 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 38 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Музыкальный вечер «Романс-состояние души» прошел в библиотеке №147 в среду, 18 апреля.
Главными действующими лицами стали лауреат Международного Московского конкурса авторов-исполнителей «Наши песни», композитор, поэт Светлана Мельник и лауреат международных и Всероссийских конкурсов, гитарист Алексей Сидоров.
— К гармонии стремится все сущее, гармония — вот главное в песнях Светланы, в ее исполнении, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» сотрудник библиотеки №147 Светлана Батухтина. — Каждое слово, как и должно, открывается желающему услышать первозданным своим чудом. Произведения Мельник — долгожданный подарок многим из нас, истосковавшимся по вечным ценностям и любви.
Для всех своих песен Светлана писала музыку сама. Это и «Вчера ещё в глаза глядел» на стихи Марины Цветаевой, «Кое-как удалось разлучиться» Анны Ахматовой, «Осчастливь меня однажды» Вероники Тушновой и романсы на стихи современных поэтов.
Фото предоставила Светлана Батухтина
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