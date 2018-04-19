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Киноклуб «Эльдар» приглашает гостей на праздничную программу в честь Дня Победы
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Киноклуб «Эльдар» приглашает гостей на праздничную программу в честь Дня Победы 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Праздничную программу с участием детской хоровой студии «Веснянка», хора «Подснежник» и и духового оркестра детской музыкальной школы имени Табакова подготовили в киноклубе «Эльдар» специально к Дню Победы.
«Вы услышите марш «Молодость» Шепелева, «Вальс „Грезы“ Андреева, „Катюшу“ Блантера, „Синий платочек“ Петерсбурского, „Парижское танго“ Брюна, „Мою Москву“ Дунаевского, „Пусть всегда будет солнце“ Островского и другие произведения», — сообщили организаторы.
Хор «Подснежник», выступление которого можно будет увидеть в «Эльдаре», — лауреат всероссийских и международных конкурсов. Его участники выступают на самых разнообразных концертных площадках города, сотрудничают с известными музыкантами и коллективами. Детский духовой оркестр, детская музыкальная школа имени Табакова — это творческий коллектив, состоящий из школьников разных классов. Оркестр участвует в городских и районных мероприятиях, в его репертуаре -произведения отечественных и зарубежных композиторов.
После концерта гостей киноклуба будет ждать праздничная программа для ветеранов и полевая кухня.
Начало программы в 15.00.
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