Венская опера в сезоне 2018-2019 гг. представит шесть премьер

ВЕНА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев /. Венская государственная опера представила программу нового сезона 2018-2019 гг. Зрители увидят 50 опер, 16 балетов, 5 детских постановок и другие концертные мероприятия, сообщили в дирекции венского культурного центра, который 25 мая 2019 года будет отмечать 150-летие.

В новом сезоне Венская опера в рамках своей программы запланировала шесть оперных премьер и три новых балетных постановки. Кроме того, предстоит еще одна премьера детской оперы композитора Элизабет Наске «Что случилось у Энако?», которую покажут не в главном здании оперы в центре Вены, а в учебной студии «Аграна».

Первой премьерой нового сезона 14 октября станет опера «Троянцы» французского композитора Гектора Берлиоза. Также 8 декабря 2018 года в программу попадет опера австрийского композитора Иоханнеса Марии Штауда и немецкого поэта Дурса Грюнбайна «Пастбища». Спектакль «Лючия ди Ламмермур» итальянского композитора Гаэтано Доницетти состоится 9 февраля 2019 года, а 31 марта — «Орест» немецкого композитора Манфреда Трояна, 25 мая — «Женщина без тени» Рихарда Штрауса . Наконец, 20 июня на сцене будет исполнена опера «Отелло» Джузеппе Верди

На ноябрь 2018 года запланировали провести трт балетных постановки. Показ балета «Сильвия» Манюэля Легри состоится 10 ноября, 14 апреля 2019 года пройдет вечер из четырех актов, в рамках которого покажут работы американского хореографа Уильяма Форсайта , нидерландца Ханса Ван Манена, чеха Иржи Килиана . Завершит балетный сезон Венской оперы 28 июня традиционный гала-вечер памяти легендарного танцовщика и балетмейстера Рудольфа Нуреева (1938-1993).

В сезоне 2017-2018 главным новшеством Венской государственной оперы стало внедрение современной информационной системы и электронного либретто на шести языках, среди которых есть и русский. Каждое место в этом театре с 2001 года было оборудовано небольшим цифровым дисплеем, и на протяжении 16 лет эти устройства транслировали субтитры спектаклей только на немецком и английском языках. Теперь на смену старым дисплеям пришли широкоэкранные интерактивные планшетные компьютеры, с помощью которых можно узнать о сюжете оперы или балета, актерском составе или балетной труппе.