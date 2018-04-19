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Приглашаем крюковчан на концерт Московского государственного симфонического оркестра «Путеводитель по оркестру» в КЦ «Зеленоград»
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Приглашаем крюковчан на концерт Московского государственного симфонического оркестра «Путеводитель по оркестру» в КЦ «Зеленоград» 

Управа района Крюково 32 минуты назад
Фото: Управа района Крюково
Интереснейшая программа для детей и юношества, в которой зрители узнают о том, что же такое симфонический оркестр, про то, как он устроен, про музыкальные инструменты и людей, которые на них играют, и про тех, кто на них не играет, тоже.
В программе: Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру», М. Равель Сюита «Моя матушка-гусыня», С. Прокофьев Фрагменты из балета «Золушка». Концерт ведет и рассказывает Сергей Хохлов. Дирижер — Дмитрий Матвиенко.
Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества успешно выступает в России и за рубежом. Это единственный в России коллектив, посвятивший большую часть концертной деятельности воспитанию подрастающего поколения. В КЦ «Зеленоград» оркестр выступает с периодичностью примерно раз в месяц на протяжении многих лет.
Дата: 22 апреля
Время: 12:00  Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта
Рекомендуемый возраст: 6+
Место: театральный зал КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, дом 1  Стоимость билета: 500 рублей
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