Приглашаем крюковчан на концерт Московского государственного симфонического оркестра «Путеводитель по оркестру» в КЦ «Зеленоград»

Интереснейшая программа для детей и юношества, в которой зрители узнают о том, что же такое симфонический оркестр, про то, как он устроен, про музыкальные инструменты и людей, которые на них играют, и про тех, кто на них не играет, тоже.

Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества успешно выступает в России и за рубежом. Это единственный в России коллектив, посвятивший большую часть концертной деятельности воспитанию подрастающего поколения. В КЦ «Зеленоград» оркестр выступает с периодичностью примерно раз в месяц на протяжении многих лет.

Дата: 22 апреля

Время: 12:00 Продолжительность: 1 час 15 минут без антракта

Рекомендуемый возраст: 6+

Место: театральный зал КЦ «Зеленоград», Центральная площадь, дом 1 Стоимость билета: 500 рублей