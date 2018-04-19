Поклонница Костюшкина раскритиковала клип певца

Но певец реагирует на критику с юмором. У экс-солиста группы "Чай вдвоем" даже есть специальная рубрика "вот и поговорили", в которой он обнародует переписки с недоброжелателями, критикующими его по любому поводу.

Недавно на своей странице в Instagram певец анонсировал выход нового клипа. Как видно из подписи Костюшкина, в видео будет много танцев, а его съемки только начались.

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official) 15 Апр 2018 в 3:35 PDT

"Пошла подготовка к новому клипу. Нашел в гараже старые пуанты, пора набирать форму. Я порву это лето своей хореографией".

Под этим постом появилось много нелестных комментариев от подписчиков. Стас выбрал самый, по его мнению, забавный и ответил с юмором, а затем опубликовал переписку в следующем посте:

@stas_kostyushkin_official

Под этой перепиской, естественно, появилось много комментариев от преданных поклонниц Костюшкина, они остались в полном восторге от сарказма певца:

"Я вас читаю и потом настроение на весь день обеспечено",

"Кто оставляет такие комментарии непонятно, я думала, здесь в подписчиках только ваши поклонницы!",

"Так мне нравится как вы тактично отбриваете этих «умников»!",

«Потрясающе, сколько читаю ваши посты, это просто прелесть, чувство юмора на ура, как ловко, вы из негатива делаете позитив, обожаю вас»,

«Ощущение, что эти люди специально пишут гаденькие комментарии, чтобы попасть к вам в рубрику»,

«Могу только восхищаться Вашей выдержкой и безмерным чувством юмора и такта!».