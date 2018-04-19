Концерт-презентация книги «Дедал» пройдет в Геликон-опере

Театр «Геликон-опера» совместно с издательством «Искусство-XXI век» представит главный труд всей жизни Миланы Алдаровой — книгу «Дедал. Оратория».

Публику ждет необычный концерт, в котором сольются воедино музыка, человеческий голос и самое главное — полная смысла древняя история о дерзновении, жажде полета и расплате за смелость, выплавленная в волнующие строки нашей современницы Миланы Алдаровой.

Произведения Миланы Алдаровой будет читать легенда российского театра и кино, народная артистка России Алла Демидова , которая также не осталась равнодушной к этим удивительным стихам.