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Концерт-презентация книги «Дедал» пройдет в Геликон-опере
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Концерт-презентация книги «Дедал» пройдет в Геликон-опере 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 2 часа назад
Театр «Геликон-опера» совместно с издательством «Искусство-XXI век» представит главный труд всей жизни Миланы Алдаровой — книгу «Дедал. Оратория».
Публику ждет необычный концерт, в котором сольются воедино музыка, человеческий голос и самое главное — полная смысла древняя история о дерзновении, жажде полета и расплате за смелость, выплавленная в волнующие строки нашей современницы Миланы Алдаровой.
Произведения Миланы Алдаровой будет читать легенда российского театра и кино, народная артистка России Алла Демидова, которая также не осталась равнодушной к этим удивительным стихам.
В концерте участвуют солистка театра «Геликон-опера» Юлия Щербакова, музыканты оркестра Леонид Железный (скрипка) и Юлия Комарова (арфа). За пультом симфонического оркестра театра — маэстро Константин Хватынец. Режиссер-постановщик — Александр Бородовский. Со вступительным словом к зрителям обратится член Союза писателей России, кандидат философских наук Светлана Галаганова.
«Дедал. Оратория» — необычное произведение, потребовавшее от автора полного погружения в причудливый мир античной истории и древних архетипов, оно не оставит равнодушным никого. Композитор Сергей Чечетко (концертмейстер «Геликон-оперы»), друг поэта, создал музыкальную основу для представления стихов Миланы. В программе будут звучать его произведения, посвященные Милане Алдаровой, творчество которой вдохновило композитора.
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