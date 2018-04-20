В Перми прошёл фестиваль «Библионочь-2018»

20 апреля в Перми прошла традиционная ежегодная акция «Библионочь-2018».

К Всероссийскому фестивалю чтения присоединились крупные библиотеки города, которые подготовили для посетителей насыщенную программу. Темой всех мероприятий в этом году стала «Магия книги».

Несколько сотен пермяков посетили библиотеку имени А. М. Горького, чтобы побывать на традиционном мероприятии. В этот день на всех этажах были организованы лекции, выставки, мастер-классы, концерты, игры, экскурсии и перформансы. Одна из площадок была посвящена волшебному миру растений. Посетители узнали об их магических свойствах. На лекции «Загадки Солнечной системы»представили фотографии космических объектов Солнечной системы, сделанные на автоматических станциях, а для поклонников настольных игр работали площадки с многочисленными интеллектуальными играми.

Самой трогательной стала акция «Библиокотики». Гости мероприятия читали кошкам из приюта «Матроскин» книги и стихи собственного сочинения, а также отвечали на забавные вопросы котовикторины. Стоит отметить, что любого подопечного приюта посетители могли забрать к себе домой.

Для любителей живой музыки прошёл музыкальный концерт «Магия слова и музыки».

Со сцены в исполнении Прикамского народного хора, под руководством Николая Слобожанинова прозвучала поэзия известных русских писателей под музыку знаменитых композиторов.

Самые маленькие посетители фестиваля не упустили возможности попробовать себя в роли героев детского юмористического киножурнала «Ералаш», а также пройти мастер-класс по актёрскому мастерству от наставника киножурнала.

Все желающие могли увидеть не только старинные книги 17 века, напечатанные двумя красками в орнаменте и с цветными картинками, но и новые издания о России, Урале и Пермском Крае. А на одной из площадок библиотеки любую понравившуюся книгу можно было забрать с собой домой.

Мероприятия продолжились до позднего вечера, вход в библиотеки для посетителей был свободный.